Na noite de segunda-feira, 13, chuva e ventos fortes causam estragados na área rural de Chupinguaia.

De acordo com moradores da região, o vendaval pegou todos de surpresa e diversos imóveis foram destelhados, entre outras avarias.

A reportagem do Extra de Rondônia conversou com a assessoria de comunicação do município, no qual informou que não houve feridos nem desabrigados.

https://