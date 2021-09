Na primeira hora da manhã desta quinta-feira, 16, um morador da Rua 8520, no bairro Assosset, em Vilhena, foi ferido com uma facada no braço esquerdo ao chegar em casa.

De acordo com informações levantadas pela reportagem do Extra de Rondônia, assim que entrou no quintal, a vítima recebeu um golpe de faca, mas não conseguiu ver claramente quem o feriu.

Conduzido ao hospital para procedimento de sutura, o morador afirmou não possuir inimizades com ninguém e que não faz ideia de quem possa ter lhe ferido.