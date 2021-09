O governador Marcos Rocha confirmou ao deputado Cirone Deiró a destinação de R$ 2,5 milhões para a construção do Centro Alternativo de Lazer na Capital do Café. As obras serão executadas na área do antigo Teleclube, localizado próximo ao Country e a AABB, no bairro do Incra. O local foi adquirido pela prefeitura de Cacoal, há mais de 15 anos.

Na época, a proposta era criar uma área destinada ao lazer e a prática de atividades esportivas. Agora, com a interlocução do deputado Cirone, a área que está abandonada vai cumprir sua função social para atender a comunidade. Os novos investimentos anunciados pelo deputado Cirone vão beneficiar os cacoalenses com uma área destinada a atividade física e lazer.

De acordo com o deputado Cirone, o prefeito Adailton Fúria assumiu o compromisso de elaborar o projeto que será apresentado ao governo para a liberação dos recursos. As obras serão executadas pela prefeitura de Cacoal em parceria com o governo do Estado. Cirone explicou que a liberação dos recursos para a construção do Centro Alternativo amplia ainda mais a parceria de trabalho do governador Marcos Rocha com a Capital do Café. “Esse é um projeto que vai contribuir com o bem estar das pessoas, especialmente daquelas que praticam atividades físicas nas ruas e avenidas de Cacoal”, justificou.

Além da construção do Centro Alternativo, a revitalização das praças da prefeitura e do Riozinho, e a construção das praças Morada do Bosque Tarzan e praça do Campo do Vilage vão ampliar as opções de espaços de lazer ao ar livre para os moradores. O governador Marcos Rocha anunciou ainda mais 12 quilômetros de asfalto e outros oito quilômetros de recapeamento das ruas e avenidas da Capital do Café.

Segundo o deputado Cirone, o governador deu mais um importante passo no processo de liberação de recursos para investimentos em infraestrutura que vão garantir o bem estar das pessoas que esperam por esse benefício. “Trabalhamos lado a lado com a equipe do governo para celebrarmos esse momento de conquistas para a Capital do Café”, afirmou.

Na avaliação do deputado, esses avanços são resultado do trabalho realizado em parceria com o governador e sua equipe para assegurar novos investimentos para Cacoal. São mais de R$ 16 milhões que vão trazer melhorias e bem estar para os cacoalenses, além de criar várias frentes de trabalho na área da construção civil.

Cirone agradeceu o compromisso do governador, do diretor do DER Elias Rezende, do chefe da Casa Civil Júnior Gonçalves, da secretária da Seas Luana Rocha, do titular da Seosp Erasmo Meireles e também do prefeito Adailton Fúria, e do vice Cássio Goes, além dos vereadores de Cacoal pela conjugação de esforços em prol do desenvolvimento local.