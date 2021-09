A sondagem feita pelo site através da qual os leitores avaliaram de maneira informal e não científica o desempenho dos vereadores de Cacoal trouxe como campeão de popularidade Edimar Kapiche (leia mais AQUI).

Entrevistado pela reportagem do Extra de Rondônia acerca do assunto, o vereador, em primeiro lugar, agradeceu a população cacoalense pelo reconhecimento de sua dedicação à função, e disse acreditar que o resultado é fruto do esforço, seriedade e responsabilidade com a qual ele está exercendo a função.

“Fico muito honrado por ter sido classificado como o parlamentar mais atuante do Município, assim como pela confiança que o povo de Cacoal deposita em nosso trabalho, mas estou consciente que esta situação aumenta minha responsabilidade e a expectativa popular para a continuidade da legislatura, o que por outro lado me estimula a trabalhar com mais afinco ainda”, disse o vereador.

Ele enumerou ações que vem desenvolvendo através do mandato, citando o encaminhamento de demandas dos setores de infraestrutura, saúde, educação e outras áreas, sempre considerando que a resposta popular aponta que “estou no caminho certo”.

Kapiche falou da frente parlamentar da Microregião a qual Cacoal faz parte, que agrega 12 municípios, onde vereadores estão promovendo ações focadas na melhoria do sistema regional de saúde, através de suporte e pedidos de providências junto ao Governo do Estado, prefeituras municipais, Assembleia Legislativa, bancada federal e Ministério Público, “o que vem trazendo resultados positivos à coletividade”.

Muito ciente das responsabilidades e limitações do cargo de parlamentar municipal, Edimar considera que o vereador “é a voz do povo, intercessor em questões que afligem a população junto as esferas do poder público, com responsabilidade de ciente de sua real função”.

O vereador afirma que este pensamento é consenso na Câmara Municipal de Cacoal, “onde os colegas trabalham com muita consciência e dedicação, e que esta postura está resgatando o verdadeiro papel do Poder Legislativo, que atua em harmonia com as demais instituições, porém com autonomia e independência”.

Encerrando, ele acrescenta que a questão da Segurança Pública é uma preocupação de seu mandato, e que trabalha no sentido de lutar pela implantação da Guarda Municipal na cidade.