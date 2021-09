Na noite de sexta-feira, 25, um homem foi preso mais de 50 gramas de maconha guardados na cueca e em um dos tênis, no momento em que foi realizar a entrega do entorpecente para um cliente, nos fundos de um posto de combustíveis localizado na Avenida Marechal Rondon, saída para Porto Velho, em Vilhena.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, uma guarnição da Polícia Militar realizava patrulhamento de rotina no local devido ter recebido denúncias dos próprios funcionários, dando contra de que o pátio do estabelecimento vinha sendo usado para a prática de tráfico e uso de drogas.

Enquanto patrulhavam, os militares avistaram um motociclista, que chegou ao local e se dirigiu até um local com pouca iluminação, levantando suspeita, devido não haver acesso às bombas ou à conveniência do ponto onde ele estacionou.

Abordado, o motociclista foi flagrado com uma grande porção de maconha escondida na cueca e um pequeno invólucro dentro de um dos tênis, que totalizaram 56 gramas do entorpecente.

Após o flagrante, o suspeito confessou que havia ido ao local realizar a entrega da droga a um cliente, cuja venda havia sido realizada via telefone.

Diante dos fatos, o agente recebeu voz de prisão e foi apresentado na Delegacia da Polícia Civil para o registro do caso.