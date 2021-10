Na quinta-feira, 30, voluntárias da associação filantrópica Margarida Alves, localizada na Rua Florianópolis, no bairro José de Anchieta, em Cerejeiras, chamaram a Polícia Militar após constatarem que o prédio havia sido arrombado.

Em averiguação no local, foi confirmado que uma das janelas de madeira e um cadeado tinham sido violados, sendo furtadas duas botijas de gás, uma batedeira e um liquidificador industrial que não possui tampa, mas que ficava coberto com um pedaço de TNT.

Segundo as comunicantes, o local foi invadido dentro dos últimos cinco dias, pois no sábado, 25, elas estiveram na associação e tudo estava dentro da normalidade.

Em posse das informações e características dos objetos, a guarnição deu início às buscas, se dirigindo até uma casa localizada na Rua Marcos Freire, conhecida popularmente como “A boca do João”, onde encontraram o referido liquidificador envolto em um pedaço de TNT, exatamente como as denunciantes tinham relatado.

No local também foi localizada uma das botijas, já acoplada ao fogão e ao ser questionado sobre a origem dos objetos, o morador relatou que outra pessoa havia deixado os produtos do crime no local na manhã do domingo, 26.

Diante dos fatos, os militares realizaram a apreensão dos objetos e buscaram pelo responsável pelo crime, mas não tiveram êxito em sua localização.