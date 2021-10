Em sessão realizada na última sexta-feira, 1º, o Tribunal do Júri da Comarca de Porto Velho condenou Gerson Correia Lima pelos crimes de homicídio triplamente qualificado, tentativa de feminicídio, lesão corporal e ameaça contra três vítimas.

Consta na sentença de pronúncia que os crimes, que ocorreram em julho de 2019, no distrito de Jacy Paraná, foram praticados em razão de Gerson não aceitar o fim do relacionamento com Tereza Macial Acioly. Pelos crimes, Gerson foi condenado a 21 anos e 8 meses de reclusão e 3 meses de detenção.

Consta nos autos que, ao flagrar Tereza com o namorado Elias Ribeiro de Souza, Gerson teria ido em casa buscar uma faca e em seguida atingir Elias, que morreu em função dos golpes. Após matar Elias, Gerson também tentou matar Tereza, que sobreviveu em função da intervenção de outras pessoas que estavam no local, incluindo a filha dela. Leonardo Batista da Silva, que estava no local, chegou a ficar lesionado por faca ao tentar impedir os crimes. Dias depois, ele ainda ameaçou Tereza de morte em outro município, para onde Tereza foi após a morte de Elias.

Submetido ao julgamento popular, Gerson foi condenado em todos os crimes. Pela morte de Elias, o homicídio qualificado, em razão do motivo torpe e de ter agido de forma surpresa, impossibilitando a defesa da vítima. Já contra Tereza, Gerson foi condenado por feminicídio na forma tentada, e contra Leonardo, pelo crime de lesão corporal. O julgamento durou quase 12 horas.