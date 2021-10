A prefeitura de Vilhena pretende gastar R$ 770 mil com decoração natalina no final deste ano.

Obtido pelo Extra de Rondônia, o projeto de lei nº 6.222/2021, protocolado nesta segunda-feira, 4, na Câmara de Vilhena, será apenas lida na 24ª sessão ordinária desta terça-feira, 5, quando também será analisada pelos parlamentares.

O prefeito Eduardo Japonês (PV) mandou mensagem ao presidente da Casa de Leis, Ronildo Macedo (PV), solicitando a aprovação de Crédito Adicional Suplementar, por Superávit Financeiro, no valor de R$ 770 mil no Orçamento-Programa da Secretaria Municipal de Obras (Semosp).

Ao explicar o projeto, o mandatário municipal informou que haverá a contratação de empresa especializada para executar a decoração natalina no município com o objetivo de decorar as avenidas Major Amarante, Paraná, as Rua Domingos Linhares e Osvaldo Cruz, além das praças Ângelo Spadari e Nossa Senhora Aparecida. Os recursos são próprios e provenientes de superávit financeiro que ficaram em conta corrente em 31 de dezembro de 2020.

Caso o projeto seja aprovado, a prefeitura iniciará o processo licitatório para contratação da empresa. Confira os projetos que serão analisados na sessão ordinária desta terça-feira, que inicia às 9h (clique AQUI).