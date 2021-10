A deputada estadual Rosangela Donadon (PDT), anunciou nesta segunda-feira, 4, a ordem de serviço de reforma e ampliação da Câmara Municipal de Vereadores de Pimenteiras do Oeste.

A obra será realizada graças a uma emenda parlamentar no valor de R$100 mil destinada por Rosangela a pedido do vereador de Pimenteiras do Oeste, Luiz Carlos.

Segundo a deputada, a reforma vai contribuir para melhorar o ambiente da Casa de Leis de Pimenteiras do Oeste e assim receber a população nos dias de sessões, além de melhorar o ambiente de trabalho para os servidores e vereadores.

“A Câmara é a Casa do povo e por isso precisa ser bem cuidada para receber a população de Pimenteiras que prestigia as sessões. Fico alegre em contribuir com isso destinando R$100 mil para reforma e ampliação da Câmara de Vereadores. A ordem de serviço da obra já foi assinada e deve começar em breve. Meu compromisso é trabalhar em prol da população”, afirmou a deputada.