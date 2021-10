Lideranças e o prefeito do município de Espigão do Oeste Weliton Pereira, reconheceram a atuação do deputado Cirone Deiró para viabilizar a construção da ponte sobre o Rio Ribeirão, que terá R$ 7,2 milhões de investimentos destinados pelo governador Marcos Rocha.

“A assinatura da ordem de serviço pelo governador Marcos Rocha que autorizou o início das obras da ponte de concreto com aproximadamente de 60 metros de extensão sobre o Rio Ribeirão na RO-387, no Km 56,6 que interliga o município de Espigão do Oeste ao distrito do Pacarana, na divisa com Mato Grosso que atende uma das mais antigas reivindicações dos agricultores daquela região,” afirmou o deputado Cirone Deiró. A execução da obra que terá investimento de R$ 7,2 milhões vinha sendo defendida pelo deputado Cirone junto ao governador Marcos Rocha e ao diretor do DER Elias Rezende.

No último mês de julho, a convite do parlamentar, o diretor do DER, Elias Rezende participou de reunião com os segmentos produtivos do município. Na ocasião, os produtores reiteraram as graves consequências que a falta de manutenção na estrada do Pacarana RO-387 trazia para os agricultores e moradores da localidade. Além de reivindicar a recuperação da RO-387, eles apontaram a necessidade urgente da construção de uma ponte de concreto, no Rio Ribeirão. Já que a ponte de madeira não oferecia segurança aos motoristas.

Em nome do governador Marcos Rocha, o diretor do DER Elias Rezende assumiu o compromisso de atender a reivindicação dos agricultores do distrito do Pacarana que já vinha sendo defendida pelo deputado Cirone Deiró.

Responsável pelo diálogo do setor produtivo local com o diretor do DER, o deputado Cirone Deiró passou a acompanhar de perto as providências adotadas para assegurar a recuperação imediata da estrada do Pacarana e a elaboração do projeto para a construção da ponte de concreto. De acordo com o deputado, o diretor Elias Rezende demonstrou compromisso com os agricultores daquela região ao constituir uma força tarefa para realizar a recuperação da estrada do Pacarana com a agilidade necessária. “Homens das residências do DER de São Francisco e Cacoal se uniram em uma força tarefa para realizar o patrolamento e a abertura de saída de água, além de outros serviços necessário para dar maior segurança aos motoristas que usam aquela rodovia para escoar a produção agrícola,” explicou.

Em recente audiência pública realizada pela Câmara de vereadores, no distrito de Pacarana, o prefeito Weliton Pereira reconheceu o compromisso do deputado Cirone com as reivindicações recebidas de todos os segmentos locais. “Tenho no deputado Cirone um parceiro de primeira hora, porque é a ele que recorro sempre que preciso resolver questões que necessitam de interlocução e do bom trânsito que o deputado já demonstrou ter junto ao governador Marcos Rocha e sua equipe,” destacou, ao registrar o trabalho do deputado Cirone em defesa da pavimentação da estrada do calcário. Iniciativa que vai garantir a distribuição do calcário aos agricultores dos 52 municípios.

De acordo com o prefeito Weliton, além do esforço que o deputado Cirone fez junto ao governador Marcos Rocha e o diretor do DER Elias Rezende para a recuperação da estrada do Pacarana e a viabilização da assinatura da ordem de serviço que autoriza o início das obras de construção da ponte de concreto sobre o Rio Ribeirão, o deputado tem destinado recursos de emenda parlamentar para beneficiar vários setores do desenvolvimento local. O prefeito citou a recente liberação de emenda parlamentar no R$ 280 mil para a construção de uma nova ponte sobre o Rio Limão, na linha 40, área rural do município. “O deputado Cirone tem um olhar atendo para as reinvindicações do homem do campo e também da cidade,” concluiu.

Para o diretor do DER Elias Rezende a presença do deputado Cirone Deiró no DER é sempre motivada por reivindicações que buscam contribuir com o desenvolvimento econômico dos municípios rondonienses. “A sua experiência empresarial e o forte vínculo com todos os setores produtivos dos municípios rondonienses fez do deputado Cirone um importante porta voz do segmento com o governo. Temos como exemplo os avanços que os agricultores do município de Espigão têm recebido pela atuação comprometida do deputado Cirone,” disse.

Cirone agradeceu ao governador Marcos Rocha e ao diretor do DER Elias Rezende pelo compromisso em destinar recursos para execução de obras que eram aguardadas há décadas pelos agricultores do município. “Ainda recordo da desconfiança dos agricultores, quando estivemos reunidos em julho, e o diretor do DER Elias Rezende assumiu o compromisso, em nome do governador Marcos Rocha, de fazer pelo distrito de Paracana o que nunca foi feito em governos anteriores. Recuperar a estrada e construir uma ponte de concreto com investimentos de R$ 7,2 milhões. Hoje, Espigão do Oeste celebra mais essa importante obra em infraestrutura que marcará o desenvolvimento local,” concluiu.