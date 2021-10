Segundo a mulher, seu marido colocou uma caminhonete S10 de cor prata, com placas JXM-3B12 a venda no Facebook e logo recebeu a ligação de um homem afirmando que tinha interesse no veículo.

Declarando não residir na cidade, o golpista relatou que mandaria seu filho avaliar o veículo e o encontro foi marcado no pátio da loja Havan, em Vilhena.

Após mostrarem o veículo ao jovem, de cerca de 20 anos, as vítimas acordaram o valor de R$ 43 mil e assinaram a papelada entregando a caminhonete ao comprador, após receberem um comprovante de depósito.

Porém 3 dias depois, as vítimas descobriram que o comprovante de depósito era falso e que o endereço fornecido pelo estelionatário que afirmou ser do município de Chupinguaia, não existe.

Diante dos fatos o casal procurou a Delegacia da Polícia Civil e denunciou o caso e divulgaram as imagens que fizeram para o anúncio da caminhonete, a fim de que ela seja recuperada.

Quem tiver qualquer informação sobre o paradeiro do veículo é só entrar em contato com a Polícia Militar pelo 190 ou com os donos pelos telefones (69) 9914-9303 / (69) 99vítima17.