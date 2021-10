Um homem, que já foi detido várias vezes nos últimos meses por furtos de veículos e arrombamentos de imóveis, foi flagrado novamente pela Polícia Militar, em posse de objetos oriundos de furtos em Cerejeiras.

De acordo com informações levantadas pela reportagem do Extra de Rondônia, uma guarnição passava pela Avenida Integração Nacional, região central do município, quando avistou D. G. S. sentado em um dos bancos da praça e percebeu quando ele se desfez de um objeto, o lançado em um arbusto.

Em abordagem, os militares constataram que o suspeito estava em posse de uma bicicleta, um relógio de pulso da marca Chilli Beans e que o objeto que havia dispensado se tratava de uma aparelho celular, ambos com registro de furto.

Como D. já é conhecido no meio policial devido já ter sido detido por diversas vezes nos últimos meses pela prática de furtos e roubos de veículos e arrombamentos de imóveis tanto naquele município, quando no de Pimenteiras do Oeste e que tem o costume de pernoitar em casas abandonadas, os militares o questionaram onde ele estava se abrigando e foram até o local.

No imóvel, localizado na Avenida dos Estados, os policiais encontraram uma mochila contendo as roupas do suspeito e um perfume Malbec, que pertencia ao mesmo dono do relógio que ele usava, cuja casa ele invadiu e revirado todos os pertences da vítima.

Diante dos fatos, o suspeito recebeu voz de prisão e foi apresentado mais uma vez na Delegacia da Polícia Civil para o registro do caso.