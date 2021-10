Aproveitando que em outubro o sistema de saúde nacional trata da questão do enfrentamento ao câncer de mama, através do “Outubro Rosa”, a vereadora Vivian Repessold (PP), afirmou que é o momento de não se fazer discursos e usar roupas da cor estabelecida, mas sim estabelecer políticas públicas para as mulheres tenham acesso à exames, algo que é complicado em Vilhena.

O discurso aconteceu na sessão ordinária desta terça-feira, 5, na Câmara de Vilhena.

“Eu não esperava nada da gestão passada na SEMUS, mas estou esperançosa que agora com o novo secretário, o Wagner Borges, as coisas podem melhorar. E apelo a ele para que tenha uma atenção especial a esta questão da saúde da mulher, e viabilize meios para que os exames sejam realmente acessíveis a todas as mulheres que precisam deste suporte”. Por enquanto nem aparelho tem, e quando tem o acesso é limitado. Tem que mudar esta situação”, afirmou.

A vereadora comentou também sobre as cirurgias eletivas, que estão causando perdas à famílias vilhenenses. “É preciso parar de empurrar esta situação com a barriga e espero que o novo secretário dê um encaminhamento devido a esta questão”, analisou.