Na segunda-feira, 04, o Presidente da Central Sicoob Norte, Ivan Capra e o Presidente do Sicoob Nacional, Marco Aurélio Almada, recepcionaram o Presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, Gustavo Montezano e sua comitiva composta por dez pessoas, incluindo os diretores Bruno Laskowsky e Bruno Caldas Aranha e Assessores, na sede da Cooperativa Central do Sicoob, em Porto Velho. A reunião foi uma solicitação do BNDES a fim de conhecer a atuação do Sicoob na região norte.

O objetivo é aumentar a presença do BNDES na Região Norte e aproveitar a oportunidade para conhecer e entender por que o cooperativismo de crédito é tão pujante. “Nós viemos a Rondônia com uma Comitiva extensa com o principal propósito, conhecer a região, a sua Infraestrutura, o saneamento, meio ambiente e principalmente o crédito que é fundamental para o desenvolvimento”, explica Gustavo Montezano.

Percebendo que Rondônia é expoente de desenvolvimento na Região Norte, o BNDES que já tem parceria com o Sicoob, quer ampliar a atuação para fomento de novos projetos. “Pra nós isso é motivo de muita alegria porque estamos sendo reconhecidos e de fato temos muito a contribuir”, finalizou Marco Aurélio Almada – Presidente do Sicoob.

A Central Sicoob Norte conta com mais de 229 mil cooperados, 9 cooperativas singulares, 149 Pontos de Atendimento distribuídas nos estados: Acre, Amazonas, Mato Grosso, Roraima e Rondônia.