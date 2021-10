Cinco contribuintes em dia com o Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU) receberam a premiação do primeiro sorteio da campanha “IPTU Premiado”, realizado pela prefeitura em Chupinguaia.

Implantada pela Secretaria Municipal de Fazenda, a campanha bonifica os contribuintes que estejam em dia com seu IPTU, seja pagando em cota única ou parcelado, incentivando a arrecadação do município.

Ao todo são três sorteios programados pela prefeitura. O primeiro aconteceu em 28 de setembro passado e os felizardos já receberam seus prêmios.

Jurandir Nascimento levou o 1º prêmio e levou pra casa uma geladeira; o 2º prêmio foi um celular, tendo como ganhadora Arcelina da Silva; o 3º prêmio foi para Eloia da Silva, que levou pra casa um formo elétrico; o 4º prêmio foi para Maria Pessoa que ganhou uma máquina tanquinho e o 5º prêmio foi para Maxdelly Faggion que ganhou um liquidificador.

Conforme a organização, o sorteio do “IPTU Premiado” aconteceu através dos números do sorteio da loteria federal, com todos os contribuintes em dia concorrendo aos prêmios. Cada contribuinte concorre pelo número do cadastro imobiliário.

Em entrevista ao Extra de Rondônia, a prefeita Sheila Mosso parabenizou os contribuintes que ajudam o município.

“A promoção visa contemplar nossos munícipes com prêmios, com toda a arrecadação investida em melhorias para nosso município. Parabenizo a todos os chupinguaienses que aderiram à campanha. Aproveito para reafirmar meu compromisso com a população de Chupinguaia com muito trabalho”, destacou.

Os dois próximos sorteios ocorrerão nos dias dia 26 de outubro e 23 de novembro. Ao todo são 15 prêmios divididos nos três sorteios.