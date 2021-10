A reportagem do Extra de Rondônia acaba de receber informações de que uma motocicleta Honda Bros de cor preta, que foi furtada na madrugada desta sexta-feira, 08, em um bar localizado na região central de Cerejeiras, foi localizada pelo próprio dono em uma casa usada como fumódromo, em Pimenteiras do Oeste.

O site divulgou na manhã de hoje às imagens de uma das câmeras de segurança do local, que mostravam o suspeito tentando realizar o furto do veículo de forma sorrateira, para que o dono, que estava sentado no interior do bar, não percebesse.

Porém, ainda no final da manhã, a Polícia Militar de Pimenteiras do Oeste recebeu denúncia anônima dando conta de que o referido veículo estaria na casa de um jovem conhecido como “Bethoven”.

Imediatamente a guarnição foi ao local informado e se deparou com o dono do veículo retirando ele do imóvel, tendo afirmado que daria todas as explicações necessárias de como havia chegado ao padeiro da motocicleta.

Na casa, os militares fizeram contato com “Bethoven”, mais dois jovens e uma adolescente, que entraram em contradição com relação a quem teria deixado o veículo no local e o horário.

Diante dos fatos, todos foram apresentados na Delegacia da Polícia Civil de Cerejeiras para o registro do caso, juntamente com a motocicleta e com 3 pinos contendo cocaína, 1 invólucro de crack, que foram encontrados em posse dos suspeitos. Também foram apresentados 2 celulares, 1 caixa de som da marca JBL e 2 pen drives, todos de procedência duvidosa.