A reportagem do Extra de Rondônia teve acesso às imagens das câmeras de segurança de um bar localizado na região central do município de Cerejeiras, que flagraram um jovem suspeito de ter furtado uma motocicleta Honda Bros de cor preta, que havia sido deixada estacionada ao lado do estabelecimento.

Segundo o dono do veículo, ele costuma frequentar o local e deixar sua motocicleta com as chaves na ignição, porém, na noite de quinta-feira, 07, como mostram as imagens, um rapaz conhecido na cidade como “Alequinho”, chegou ao local de forma sorrateira, disfarçando para não levantar suspeita e furtou seu veículo.

Quando sentiu falta da motocicleta, a vitima pediu para acessar as imagens das câmeras de segurança do local e constatou os fatos, denunciando o caso na manha de hoje, na Delegacia da Polícia Civil.

https://