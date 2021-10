Um acidente grave aconteceu na noite de quinta-feira, 14, na BR-364 em Cacoal, saída para cidade de Presidente Médici.

De acordo com informações colhidas pelo Extra de Rondônia, o acidente envolveu uma caminhonete Ranger e um Fiat Uno. Testemunhas do ocorrido relataram que o condutor da Ranger realizou uma ultrapassagem e se deparou com um Fiat Uno, sendo inevitável a colisão. Mesmo com a gravidade do impacto não houve feridos.

O condutor do Uno seguia para um sítio, na linha 196, onde reside. Já no interior da camionete havia duas pessoas que seguiam sentido Cacoal.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada e controlou o tráfego até a chegada da Perícia Técnica e logo após foi feita a remoção dos veículos e o trânsito liberado.