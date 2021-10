Nesta quinta-feira, 14, o vereador Edimar Kapiche (PSDB) foi submetido a uma cirurgia de emergência, mas passa bem. Ele está em recuperação após um procedimento cirúrgico do apêndice.

Através de sua página pessoal na rede social Facebook, o parlamentar tranquilizou a população de Cacoal, informando que “tudo ocorreu bem”.

Kapiche, que é 1º secretário da Mesa Diretora do Legislativo, relatou que às 4h sentiu uma dor intensa e que, às 8h, estava cumprindo agenda oficial com colegas parlamentares, secretários municipais e moradores da avenida Recife sobre obras no local. Na ocasião, as dores continuavam, mas ele ignorou e continuou sua programação de atividades.

Depois, participou de reunião no gabinete da prefeitura com profissionais da saúde básica, onde reforçou cobrança de melhorias na saúde básica, abertura do atendimento ambulatorial e mais contratação de agentes comunitários de saúde. Contudo, ainda com dores mais intensas, o parlamentar foi atendido por um médico na reunião e, por volta das 10h, encaminhado de emergência ao Heuro. Ele informou que foi atendido às 13h, sendo constatado necessidade de cirurgia do apêndice, que iniciou às 16h.

“A cirurgia ocorreu tudo bem, graças a Deus e à equipe médica. Estou na recuperação do pós-operatório. Agradeço a Deus, ao Drº De Leon e a todos profissionais e a todos pelas orações. Gratidão!!”, encerrou o parlamentar.