A deputada estadual, Rosangela Donadon, emitiu uma nota de pesar lamentando a morte dos pioneiros de Vilhena, Heladio Cândido Senn, mais conhecido como “Nego Zen”, e sua esposa Sônia Biavatti e seus três funcionários Oederson Santana, Jhonatan Rocha Borges dos Reis e Amagildo Severo.

Eles foram brutalmente assassinados na noite de quarta-feira, 13, na Fazenda Vilhena, localizada a 60 quilômetros da área urbana, no Setor 8, Gleba Corumbiara.

VEJA A NOTA NA INTEGRA:

É com profundo pesar que recebi a notícia do falecimento do Nego Zen, e sua esposa Sônia Biavatti e seus três funcionários. Neste momento de tristeza, me uno em oração aos seus familiares e amigos e expresso as minhas mais sinceras condolências.