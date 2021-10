O prefeito de Rolim de Moura, Aldo Júlio (MDB), recebeu na manhã de quinta-feira, 14, o deputado estadual Lazinho da Fetagro e o secretário de Estado da Educação (Seduc), Suamy Vivecananda Lacerda de Abreu. O prefeito rolimourense destacou que recentemente esteve na capital Porto Velho e apresentou ao deputado Lazinho da Fetagro algumas demandas da educação, e o parlamentar fez gestão junto ao Governo do Estado para atender as necessidades do município.

No acordo intermediado pelo deputado, o secretário de Educação informou que o estado assumirá a responsabilidade, por meio do regime de colaboração, de pagar os aluguéis do prédio da Escola Municipal de Ensino Fundamental Professor Valdecir Sgarbi Filho e da Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental Cora Coralina, a partir de 2022. Ambas pertencem a rede municipal, mas não possuem sede própria e o município paga aluguel de R$ 34 mil reais mensais. A parceria prevê que serão construídas 10 novas salas de aula na Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental Balão Mágico e duas salas de aula na Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental Pequeno Príncipe, no Distrito de Nova Estrela.

“Agradeço ao Governador Marcos Rocha que mais uma vez atende nossa demanda, dessa vez por meio do pedido do deputado Lazinho da Fetagro. Agradeço ao secretário Suamy Vivecananda por se sensibilizar com Rolim de Moura e atender nosso pedido”, reiterou Aldo Júlio.

O prefeito ressaltou que o estado repassará ao município valor de R$ 1.237.500,94 (Um Milhão, Duzentos e Trinta e Sete Mil, Quinhentos reais e Noventa e Quatro Centavos) para construção de salas de aula e banheiros na escola Balão Mágico e R$ 123.750,10 (Cento e Vinte e Três Mil, Setecentos e Cinquenta Reais e Dez Centavos) será de contrapartida do município.

O deputado Lazinho da Fetagro parabenizou o empenho do prefeito de Rolim de Moura pela luta incessante de fazer Rolim de Moura avançar. Agradeceu a toda equipe da SEDUC, em nome do Secretário Suamy, pela parceria em atender o pedido para beneficiar o município, pois os cofres municipais terão economia de mais de R$ 400 mil reais ano com os aluguéis. O parlamentar destacou que isso é resultado de um trabalho feito em conjunto.

Suamy Vivecananda pontuou que o Governo do Estado tem atendido aos municípios de Rondônia e atenderá essa demanda de Rolim de Moura pelo regime de colaboração, determinado pelo governador Marcos Rocha.

Participaram da reunião com o prefeito, além do seputado Lazinho e secretário Suamy, a secretária municipal de Educação, Cleide Lopes, equipe de técnicos da SEDUC, vice-prefeito Alcides Rosa, o presidente da Câmara Municipal, vereador Claudinho da Cascalheira e os vereadores Waltão da Obras, Juliana Antunes e Ivan Vasconcelos.