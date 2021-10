O deputado estadual estará no município da região do Vale do Jamari na sexta-feira 22, onde participa de extensa agenda tanto na cidade quanto na área rural.

Assessores e apoiadores de Lazinho da Fetagro (sem partido) já organizaram a programação, que inclui entrevistas à imprensa local e encontro com lideranças políticas e comunitárias da cidade.

Ele estará logo cedo nas rádios Parecis FM e Cidade FM, depois participa de audiência com o Prefeito João Pavan (DEM), e em seguida terá reunião com a direção do colégio Laurindo, tudo isso ainda no período da manhã.

Entre as 11h e 15h30Lazinho tem encontros com produtores nas linhas 110, 95 e no Travessão B 0 da Linha 95, além da Vila Alto Alegre.

De volta à área urbana ele se reúne com o pessoal da Terceira Idade, na Associação dos Idosos, visita a feira municipal e terá encontro com os padres da paróquia local.

A agenda termina com reunião na casa do conselheiro tutelar João Padre, um dos articuladores da programação do deputado.