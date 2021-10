Acaba de ser assassinada a facadas na casa onde morava, na Avenida Rio madeira, numeral 5133, em Colorado do Oeste, a dona de casa Maria Francisca da Silva, de 63 anos.

Segundo as primeiras informações levantadas pela reportagem do Extra de Rondônia no local do crime, no período da manhã Maria teria participado de uma audiência judicial com o ex-marido e nesta tarde, foi brutalmente assassinada, sendo ele o principal suspeito do crime.

Na tentativa de se defender, a vítima sofreu diversos ferimentos nos braços e pelo corpo. Vizinhos chegaram a acionar uma ambulância, mas Maria morreu próximo ao portão quando tentava pedir ajuda.

Uma guarnição da Polícia Militar está no local aguardando a chegada da perícia técnica e outra realiza buscas pelo agente do crime, que fugiu logo em seguida.

A reportagem do site acompanha o caso e trará mais informações a qualquer momento.