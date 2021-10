Na última quinta-feira, 21, a Polícia Militar, em parceria com a Polícia Civil, recuperou mais uma motocicleta, produto de furto em Cacoal.

De acordo com informações colhidas pelo Extra de Rondônia, os policiais receberam informação de que havia um veículo de procedência duvidosa em uma casa situada na Rua Iderval José Brasil, no bairro Novo Cacoal, e já no local, encontraram a motocicleta Honda CG Titan de cor azul, que havia sido furtada no último dia 15.

O suspeito que estava com o veículo relatou aos policiais que a motocicleta era dele e teria comprado de um usuário de drogas pelo valor de R$ 1 mil.

Diante dos fatos, o jovem e a motocicleta foram encaminhadis para a Delegacia da Polícia Civil, onde foi feito o registro da ocorrência. O veículo agora se encontra disponível para ser restituído ao legítimo dono.