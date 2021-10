A instrutora de trânsito Neiva Caetano de Oliveira, de 31 anos, procurou a reportagem do Extra de Rondônia na tarde desta segunda-feira, 25, e relatou estar sofrendo difamações em grupos de whatsapp, tendo seu perfil do facebook vinculado a uma jovem que realizou strip-tease em cima de um carro, na frente do Park Shopping Vilhena, na noite de domingo, 24.

Segundo Neiva, após a divulgação da reportagem pelo site, que mostra o vídeo de uma jovem de cerca de 20 anos desfilando seminua sobre um veículo, algumas pessoas passaram a lhe caluniar, divulgando sua imagem e a da filha, alegando que ela fosse a autora do ato obsceno.

Como é casada e não tem nenhuma ligação com a situação, Neiva procurou a Delegacia da Polícia Civil e realizou um registro de ocorrência de difamação, repassando os prints dos grupos onde sua foto está sendo divulgada de forma caluniosa, para que os responsáveis sejam identificados.

Ainda segundo Neiva, ela acredita que a difamação está ocorrendo pelo fato dela também ter sido vista no shopping na noite dos fatos, porém, saiu de lá em seu carro, com a filha e uma amiga.

“Não tenho nada a ver com aquela situação e jamais iria me expor dessa maneira. Por isso exijo que as pessoas que estão vinculando minha imagem ao caso, parem, ou serão responsabilizadas pelo danos morais aos quais estou sendo submetida”, afirmou a instrutora.