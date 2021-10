Um trabalhador que realizava a limpeza do terreno onde se encontra o poço artesiano do Sistema Autônomo de Águas e Esgotos (SAAE), do bairro Barão do melgaço III, em Vilhena, encontrou um tamanduá-mirim dentro de uma pequena base de concreto.

O animal, que dormia tranquilamente, não acordou nem om o barulho da roçadeira, e só percebeu a presença do servidor quando foi acordado por ele.

Temendo pela segurança do tamanduá, funcionários da empresa comunicaram o Corpo de Bombeiros sobre a presença do animal no local, mas devido ele não apresentar ferimentos e próximo ser uma área mata, os militares preferiram deixar ele seguir seu destino sem intervenção.