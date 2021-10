Uma das câmeras de segurança de uma revendedora de veículos localizada no cruzamento da Rua Josias Antônio da Silva, com a Avenida Curitiba, no bairro Jardim Primavera, em Vilhena, registrou uma colisão entre carro e moto, que aconteceu exatamente as 13h03 desta terça-feira, 26.

Como mostram as imagens, um motociclista seguia pela Avenida Curitiba, sentido Porto Velho, quando no cruzamento da Rua Josias Antônio da Silva colidiu com um carro, cujo motorista seguia sentido BR-364.

Na colisão o piloto foi arremessado por cima do teto do carro, mas poucos segundos depois se levantou, apresentando que não se feriu gravemente.

