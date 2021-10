Morreu durante a noite de quarta-feira, 27, poucas horas depois de colidir de motoneta contra um caminhão na BR-364, perímetro urbano de Vilhena, o jovem Daniel Alexandre Rodrigues, de 22 anos.

Como veiculado com vídeo pelo Extra de Rondonia minutos depois do sinistro, (Relembre AQUI), daniel saiu mais cedo do trabalha e seguia para casa debaixo de uma chuva forte, quando em frente o posto de combustiveis Parada Grande, colidiru de frente com um caminhão, cujo motorista tentou realizar a conversão à esquerda.

Com multiplas fraturas, o rapaz foi aocorrido com vida, mas não resitiu aos ferimentos e morreu na UTI do Hospital Regional.

O corpo de Daniel, que tinha um irmão gêmeo e era natural de Colorado do Oeste será velado à partir das 13h na capela mortuária e sepultado no Cemitério Cristo Rei de Vilhena.