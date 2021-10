Após realização de Congresso Técnico, na noite da segunda-feira, 25, no Clube Embratel, a Copa Vidraçaria Vilhena de Futebol Society está confirmada para iniciar neste final de semana.

A competição será disputada nas categorias Aberto Masculino, Aberto Feminino, Máster 35, Super Máster 50 e Sub-15.

Ao todo são 61 equipes confirmadas, nas cinco categorias, com os jogos acontecendo no Park Embratel. Mais de mil atletas participam dos confrontos. A data de início para os torneios Aberto Feminino e Sub-15 será o dia 30 de outubro, e as demais categorias começarão no dia 2 de novembro.

A organização da Copa é da dupla Natal Jacob e Beto Nunes, e a realização é da Liga de Futebol de Vilhena com apoio da Federação Rondoniense de Futebol 7 Society e da Federação de Futebol do Estado de Rondônia.

A tabela detalhada será divulgada nos próximos dias.

Na primeira rodada, acontecem os jogos abaixo:

TORNEIO FEMININO

*** Sábado (30)

15h00 – Atlético Futsal x Capitão Kino

16h00 – Aroeira Central x Barcelona

17h00- Nuvens a x Assarizal

18h00 – Sowante x Iquê

*** Domingo (31)

09h00 – Nuvens-B x Sowante

10h00 – Vila Real x Capitão Kino

*** SUB-15

Sábado (30)

14h00 Sowante x Fonte de Água Viva