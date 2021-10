Na manhã desta sexta-feira, 29, a deputada estadual Rosangela Donadon (PDT) e a vereadora professora Vivian Repessold (PP) visitaram e fiscalizaram o Hospital Regional Adamastor Teixeira de Oliveira de Vilhena (HR) e a UPA 24h, em Vilhena.

As parlamentares percorram o HR e a UPA e conversaram com servidores e pacientes sobre o atendimento oferecido para a população.

Elas visitaram as instalações onde são feitos os exames de raio-X e tomografia e conversaram com os servidores do Hospital Regional que falaram sobre a demanda atendida. A deputada lembrou que o aparelho de tomografia foi adquirido graças a uma emenda parlamentar no valor de R$ 1,5 milhão que ela destinou.

Rosangela Donadon e a vereadora professora Vivian Repessold também visitaram a lavanderia do Hospital Regional onde encontraram uma situação difícil com ambiente de trabalho precário para os servidores com máquinas de lavar sucateadas, apesar do hospital contar com uma máquina de lavar industrial nova que foi adquirida na antiga gestão e até o momento não foi instalada.

As parlamentares ressaltaram que vão cobrar melhorias para o Hospital Regional que atende pacientes de todo o Cone Sul de Rondônia.