O vereador Rafael Bento Pereira (DEM), conhecido como “Rafael, o Fera”, está sendo acusado por Luciene de Mello, que seria sua ex-esposa, por crime de falsificação de documento.

Segundo ela, a ação teria como fim dificultar o pagamento de despesas de saúde com o filho do casal.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil, sob o registro 85318/21. No relato, a ex do vereador afirma ter vivido com ele por cinco anos, período em que tiveram o filho.

Ela acrescenta que independente de questões relacionadas ao pagamento de pensão alimentícia, que tramita na Justiça há anos, houve esta situação de doença da criança, que a obrigou a vender um terreno para custeio das despesas, que alcançaram R$ 70 mil.

Não está claro que tipo de argumento o vereador apresentou para contestar o pagamento, nem que tipo de recibo ele apresentou com suposta assinatura falsificada como alega a ex, mas o fato é que Luciene também registrou a mesma afirmação em cartório.

Entrevistado pela reportagem do Extra de Rondônia neste sábado, 30, Rafael preferiu não se manifestar sobre o ocorrido, apenas declarando que já está tomando providências judiciais contra quem divulgou informações sobre o caso, que considera uma questão de foro íntimo independente de política.

Por outro lado, divulgou nas suas redes sociais um vídeo onde ironiza as denúncias fazendo uma dança e anunciando realizar live no próximo dia 2, sem deixar claro se irá ou não falar sobre a denúncia.

>>> Confira abaixo o vídeo postado pelo vereador:

