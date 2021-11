Mais uma vez, através de liberação judicial, a comunidade vilhenense ganhou com o projeto de ressocialização do Presídio de Segurança Máxima Cone Sul, de Vilhena, que utiliza a mão de obra de apenados do regime fechado em serviço públicos.

Desta vez, os benefícios estão sendo realizados no ginásio de esporte Geraldão, que será um dos palcos dos Jogos Internacionais de Rondônia (JIR), previsto para acontecer a partir do próximo dia 12.

Ao todo, 10 detentos do regime fechado, estão realizando serviço de limpeza, poda, montagem de estruturas e pintura do ginásio, que assim como outros do município, devem estar preparados no prazo de 10 dias para receber cerca de 2 mil atletas de todo o Estado.

O projeto é uma iniciativa da diretoria do presídio, juntamente com os policiais penais e garante aos detentos um dia de redução de pena a cada três trabalhados.

Orgulho para todos os servidores e disputado pelos presos, o projeto vem crescendo a cada dia com o apoio dos órgãos públicos e da própria sociedade.

Mas como toda ação em fase de iniciação, o projeto enfrenta dificuldades para realização das obras solicitadas devido à falta de equipamento de qualidade e busca parceiros que possam contribuir com doações.

Quem tiver interesse em abraçar o projeto e doar ferramentas como enxadas, rastelos, martelos, pincéis e outros é só procurar a diretoria do Presídio Cone Sul ou falar diretamente com o Policial Penal Silvano, que é o responsável pelo monitoramento dos detentos que realizam os trabalhos, através do telefone 69-9358-3506.

Após a conclusão dos serviços no ginásio Geraldão a previsão é de que a mão de obra dos apenados também seja utilizada na limpeza e manutenção do Estádio Portal da Amazônia.