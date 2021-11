Apesar das fortes chuvas que vem castigando o município de Vilhena nas últimas semanas, comerciantes não desanimam e já começam a preparar seus pontos na frente do Cemitério Cristo Rei, localizado na Avenida Melvin Jones, que tem sido uma das vias que mais tem registrado alagamentos no município.

Outros que também não se deixam abater por causa das chuvas, são os familiares, que no último final de semana e nesta segunda-feira, 01, realizaram a limpeza dos túmulos de seus entes queridos para visitação e rezas.

Com duas missas programadas para serem realizadas às 07h e ás 14h, a diretoria do cemitério espera a visita de milhares de pessoas no dia 02, que é um dos feriados mais tradicionais do Brasil.