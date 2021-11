Nesta semana, a Polícia Militar (PM) de Cacoal recuperou um veículo de passeio produto de crime de estelionato cometido em Pimenta Bueno.

Também foi recuperada uma moto às margens do Rio Pirarara.

De acordo com informações obtidas pelo Extra de Rondônia, os policiais receberam uma denúncia anônima de que um veículo Golf, que havia sido tomado num estelionato, estaria circulando na cidade de Cacoal. A partir dai, o serviço de inteligência começou a colher dados sobre o ocorrido e conseguiram chegar até um suspeito.

Uma guarnição foi até uma casa, no bairro Josino Brito, onde localizou o autor do crime e o veículo. Ao ser indagado, ele relatou que teria ido à cidade vizinha buscar o automóvel, pois teria pessoas interessadas em adquirir o mesmo. Após todas as informações colhidas, o suspeito foi encaminhado à delegacia de Polícia Civil (PC) onde foi realizado o registro da ocorrência. O suspeito tem diversas passagens pelo crime de estelionato.

Com relação à moto, os efetivos da lei receberam ligação informando o paradeiro do veículo, abandonado às margens do Rio Pirarara, em Cacoal.

Imediatamente, policiais se dirigiram ao local e constataram a veracidade dos fatos. O que chamou atenção é que boa parte da motocicleta já estava desmontada no local. Dessa forma foi solicitado apoio de outra viatura para que as partes do veículo fossem recolhidas e encaminhadas à delegacia.

No local foi realizada uma consulta na placa da motocicleta, porém não havia registro de furto/ roubo. Os polícias desconfiam que a vítima da situação às vezes ainda nem se deu conta da falta do veículo. Após todos os procedimentos de praxe, a motocicleta e seus destroços foram encaminhados à delegacia para o registro da ocorrência.