Os quase 5 mil moradores dos bairros Alto dos Parecis, Bela Vista e Barão do Melgaço 1, de Vilhena, em breve, não sofrerão mais com poeira e lama, pois foi dada, neste sábado, 7, a ordem de serviço para início das obras de pavimentação de todas as ruas destes bairros, com drenagem, calçadas e sinalização.

O prefeito Eduardo Japonês assinou o documento em evento com autoridades, moradores e servidores da Prefeitura.

“É preciso ter coragem. Esse asfalto hoje só é possível devido ao IPTU que corrigimos e à disposição dos vereadores da legislatura anterior em aprovar o projeto na época. Por isso, agradeço a eles hoje e também aos parlamentares da legislatura atual por estarem aqui demonstrando seu apoio à obra. Temos vários projetos para acontecer ainda e será uma verdadeira revolução em infraestrutura no município”, disse Japonês.

O evento aconteceu no Mercado Parecis, de Adenir do Santos Garcia, primeiro morador do bairro e também primeiro empresário. Além de moradores, servidores e secretários municipais, estavam no evento vários vereadores.

O secretário municipal de Obras, Marcelo “Boca”, relembrou que a obra pode gerar transtornos temporários, mas que o benefício é duradouro. O trabalho começará pela drenagem, com a subsequente terraplanagem, e a aplicação de asfalto está prevista para começar no segundo trimestre de 2022.

O PROJETO

A lista de ruas que serão asfaltadas pode ser consultada no link: www.bit.ly/projetoavancarcidadesvilhena. Por sua vez os mapas com as ruas contempladas podem ser acessadas nos links a seguir: www.bit.ly/asfaltoaltodosparecis, www.bit.ly/asfaltobarao1 e www.bit.ly/asfaltobelavista.