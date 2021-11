Um ônibus da empresa Eucatur que tinha como destino a cidade de Cerejeiras tombou na noite desta terça-feira, 9, na BR-364 – próximo a Itapuã do Oeste.

De acordo com as primeiras informações, o motorista teria desviado de um buraco na pista e com isso, perdeu o controle da direção do veículo, saiu da rodovia e capotou.

Informação extraoficial dá conta que há passageiros feridos.

O Corpo de Bombeiros e ambulâncias foram enviadas para o local do acidente.

