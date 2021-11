A noite desta terça-feira reservou um duelo entre os Tricolores. De um lado, o carioca, que está na luta por uma vaga na Copa Libertadores. Do outro, o gaúcho, que passa por um momento delicado e pode terminar rebaixado se não reagir.

E parece que a reação pode ter começado. O Grêmio venceu o Fluminense, na Arena do Grêmio, por 1 a 0, com gol de Diego Souza – e Lei do ex -, pela 31ª rodada do Brasileirão.

Com o placar final, o Grêmio chega aos 29 pontos e se mantém na penúltima colocação na tabela de classificação. Agora, com um jogo a menos, o Tricolor Gaúcho diminui, momentaneamente, para seis pontos a diferença para o primeiro time fora do Z-4. Já o Fluminense continua com os mesmos 42 pontos, na oitava posição e tentando uma vaga no principal torneio continental.

O primeiro tempo começou dando a impressão de que seria uma partida frenética. Logo aos 34 segundos, Elias acertou o travessão do goleiro Marcos Felipe, mostrando que o Grêmio realmente precisava, desesperadamente, do resultado. Pouco tempo depois, foi a vez do Fluminense. Cazares teve chances, não finalizou com efetividade. Depois disso, o jogo baixou a temperatura, mas as duas equipes conseguiram chances de abrir o placar, mas não aproveitaram.

Já na segunda etapa, o jogo continuou com clima menos pegado. O Grêmio tentava, de qualquer jeito, buscar o primeiro gol, mas errava muito e se via desprotegido nos contra-ataques. Mas o Fluminense também não conseguia aproveitar do nervosismo dos donos da casa. Porém, aos 19 minutos, depois de uma certa pressão, Mateus Sarará cruza da intermediária, na medida, para Diego Souza vencer Nino e abrir o placar. E se não fosse o goleiro Marcos Felipe, a situação poderia ter sido pior para o visitante.

Com o resultado, o Grêmio se mantém vivo, mesmo que necessite de um milagre, na luta para sair da zona de rebaixamento. Além disso, quebrou uma sequência negativa de três derrotas seguidas. Mas o retrospecto recente é complicado. Nos últimos 10 jogos, foram duas vitórias, um empate e sete derrotas. Restando oito partidas, a equipe precisa, no mínimo, de seis vitórias.