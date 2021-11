Nesta terça-feira, 9, a Universidade Federal de Rondônia (Unir) aprovou, por unanimidade, o projeto pedagógico do curso de Direito que será implantado no campus de Vilhena.

A aprovação foi comemorada por docentes do campus e pela própria instituição de ensino através de sua página pessoal nas redes sociais, exaltando o trabalho do diretor do campus, professor Elder Gomes Ramos.

Agora, a Reitoria da Universidade, acompanhado com a PROGRAD -Pró-Reitoria de Graduação e o campus UNIR/Vilhena, darão os andamentos necessários para os trâmites complementares desse processo.

Entrevistado pelo Extra de Rondônia nesta quarta-feira, 10, Elder explicou os procedimentos para o início das aulas em Vilhena.

Ele informou que o campus fez a inscrição na plataforma do MEC e agora aguarda apenas a publicação da portaria autorizando o curso em Vilhena, para o início das aulas. “Não há uma previsão de quando isso possa acontecer, mas estamos prontos para iniciar o curso o quanto antes. Em 22 de agosto passado, junto com a Reitora, estivemos em audiência com o Ministro da Educação, que garantiu dar todo o suporte necessário ao curso em Vilhena”, garantiu.

Elder informou que serão 50 vagas anuais disponíveis, no período noturno e o campus conta com uma equipe docente composta por 8 servidores públicos: três são bacharéis em Direito e cinco formados em outras áreas, para lecionar as disciplinas de filosofia, letras, sociologia, economia jurídica, entre outras. Contudo, para reforçar a equipe, será promovido processo seletivo para contratação de mais cinco docentes. “Estamos trabalhando com pé no chão para que os alunos tenham um curso tranquilo e ninguém seja prejudicado”, frisou.

O diretor do campus também informou que o processo de seleção dos candidatos ao curso de Direito será através da prova do ENEM. “As pessoas interessadas têm que fazer ENEM e ficar atentas com informações que serão divulgadas pelas páginas do campus nas redes sociais. O campus da Unir tem toda a infraestrutura adequada, com salas de aulas equipadas, e esperamos apenas a autorização do MEC”, destacou.

Atualmente, na UNIR, só os campus de Cacoal e Porto Velho contam com o curso de Direito.