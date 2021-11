Nesta semana, a Secretaria Municipal de Educação (Semed) recebeu um lote com 140 bolas esportivas através de projeto firmado entre a Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas) e o Governo do Estado de Rondônia no Centro de Ressocialização Cone Sul, onde funciona uma fábrica de bolas.

As escolas municipais receberão as “pelotas” para serem com crianças e adolescentes em aulas de vôlei e futebol.

Estiveram presentes na entrega a secretária municipal adjunta de Educação, Margarete Arruda, o secretário municipal de Assistência Social, Rafael Reis e o vereador Samir Ali, que destinou emenda para a concretização do projeto.

O vereador Samir Ali enfatizou o impacto positivo da iniciativa nos estudantes. “Estamos com essa fábrica de bolas transformando recursos em benefício, trazendo uma grande alegria para as crianças da rede municipal de ensino. A retomada do esporte e das aulas presenciais poderá ser ainda melhor com essa entrega. Muito obrigado e contem sempre comigo”, assegurou.

MAIS AÇÕES

Os reeducandos do Centro de Ressocialização Cone Sul, colaboram ainda nas atividades da Secretaria Municipal de Esportes (Semes), trabalhando nos ginásios municipais, promovendo serviços de pintura, roçagem, reformas e consertos em geral na estrutura do local, em preparação aos Jogos Intermunicipais de Rondônia (JIR).

Além disso, o presídio mantém uma mecânica que reforma os veículos da Prefeitura e uma grande horta com apoio da Semagri.