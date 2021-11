Durante esta semana o Exército Brasileiro e o Batalhão de Polícia de Fronteiras e Divisas (BPFRON) esteve no município de Pimenteiras D’oeste realizando uma operação para coibir crimes internacionais realizados através da extensão do Rio Guaporé e durante busca em uma embarcação, duas pessoas foram presas pelos crimes de tráfico de drogas e evasão de divisas.

De acordo com informações obtidas pela reportagem do Extra de Rondônia, durante as buscas, os agentes encontraram dentro da embarcação, um frasco contendo folhas de coca in natura, que segundo o responsável, seriam entregues a uma pessoa que ele não quis relatar o nome. Já o outro passageiro transportava em sua bagagem, uma sacola contendo mais de R$ 25 mil em espécie.

Ao desembarcarem em solo brasileiro, os dois tripulantes da embarcação foram cientificados de seus direitos e receberam voz de prisão pelos crimes de tráfico de internacional de drogas e evasão de divisas.

Porém, ainda no local compareceu um advogado, que de forma truculenta tentou interromper a ação dos policiais e soldados, sem nem ao menos saber quem era o cliente que estava representando, sendo necessário que este lhe fosse apresentado.

Ainda na tentativa de evitar a prisão do suposto cliente, o advogado afirmou que tão ação não cabia ao exército e já na delegacia, “afrontou” os policias solicitando que estes retirassem o emblema do BPFRON presentes em seus uniformes, pois iria representá-los judicialmente.

Após o registro do caso, um menor, que também estava na embarcação e é filho de um dos conduzidos, foi entregue aos cuidados do advogado.