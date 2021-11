No começo da tarde desta quinta-feira, 11, a dona de casa Simone Judite Arruda, de 35 anos, entrou em contado com a redação do Extra de Rondônia, onde reclama do atendimento e do descaso do poder público com o hospital municipal São Lucas de Cerejeiras.

De acordo com a dona de casa, sua avó de 76 anos, é hipertensa e por volta das 11h levou a idosa para o hospital pois estava com a pressão alterada.

Ao chegar na triagem a profissional de saúde aferiu e confirmou que a pressão da idosa estava alta, porém, não havia médico para atender a paciente. Com isso, a própria profissional, no qual Simone não soube dizer com precisão se era enfermeira ou técnica em enfermagem ministrou dois comprimidos para ela.

Contudo, segundo Simone perguntou para a profissional de saúde se ela era habilitada para ministrar aquela medicação para sua avó, fato que deixou a profissional nervosa e com isso, Simone se alterou por não haver um médico no local e a profissional de saúde chamou a polícia, porém, somente após a chegada dos militares, segundo Simone, um médico apareceu para atender a idosa.

Além disso, a profissional de saúde teria mandado que Simone se “virasse” e colocasse sua avó na cama, na qual a sala estava toda molhada devido várias goteiras, inclusive na lâmpada que estava ligada, podendo até provocar um curto-circuito colocando vidas em risco.

Indignada com a humilhação que ela e sua avó passaram, Simone pede ao gestor do município que é mantido com o dinheiro dos impostos do cidadão, que olhe com mais carinho para o povo, pois precisam cuidar melhor do hospital e que as pessoas que ali trabalham precisam passar por uma reciclagem urgente e assim atender melhor os pacientes, ou seja, com mais educação e respeito.

O Extra de Rondônia deixa espaço aberto caso a outra parte queira falar sobre o assunto.

