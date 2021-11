Tendo participado de uma das disputas eleitorais mais apertadas do ano passado, ocasião em que concorreu à prefeita de Guajará-Mirim, Taissa da Silva Souza, conhecida como “Drª Taissa Souza” (PSC), confirmou esta semana ao Extra de Rondônia sua pretensão de participar do pleito de 2.022, tentando uma vaga à Assembleia Legislativa.

Atualmente participando da executiva estadual do PSC como vice-presidente, Taissa ficou em terceiro lugar na eleição municipal de Guajará, conquistando 3.463 votos, sendo que em termos proporcionais ela ficou com 18,24%, num pleito em que a vencedora teve menos de 25% de apoio dos eleitores.

Taissa foi policial militar e hoje é advogada, e milita pelas causas sociais de sua cidade há cerca de 10 anos. Seu projeto é contribuir com o desenvolvimento do Estado e fortalecer a região da fronteira internacional com ações que atendam as demandas dos municípios daquele setor do Estado, em especial Guajará-Mirim e demais cidades das imediações.