Nesta semana, a Secretaria Municipal de Saúde (Semus) recebeu um total de R$ 640 mil em equipamentos de informática que serão distribuídos entre as unidades básicas de saúde, em Vilhena.

Na entrega oficial estiveram presentes o prefeito Eduardo Japonês, o vereador Samir Ali (vice-presidente da Câmara), o secretário municipal de Saúde Wagner Borges, o coordenador de Atenção Básica Municipal, José Aparecido, além dos coordenadores das unidades para as quais os equipamentos serão entregues.

Wagner enfatizou a necessidade de buscar meios de dar mais qualidade também ao servidor. “Vilhena atende cada vez mais pessoas. Todos os indicadores mostram isso, seja na UPA seja nos postinhos. E para que essa estrutura funcione de forma correta é preciso gestão e eficiência. O prefeito Eduardo tem nos dado condições de trabalho e graças a eficiência desses servidores, foi possível efetivar essa aquisição. Foi um processo que iniciou lá atrás, que não foi fácil e que só foi possível concluir devido ao trabalho de cada um que está aqui. Parabéns prefeito e coordenadores que tem se dedicado em buscar formas de dar mais qualidade e eficiência em suas unidades”, enfatizou.

Japonês, da mesma forma, destacou a quantidade de equipamentos e como a administração valoriza o servidor oferecendo mais estrutura de trabalho. “Estão sendo entregues hoje 93 computadores de mesa, 7 scanners, 84 impressoras, 13 switch, 76 nobreaks, 9 telas de projeção e 7 racks de parede. São equipamentos essenciais para o bom funcionamento das Unidades de Saúde, que vão dar condições aos servidores de trabalhar com mais eficiência, com mais celeridade. Temos muitas licitações ainda para acontecer nos próximos dois meses, com agenda lotada, pois Vilhena tem buscado melhorias em todos os setores, seja na saúde, seja na educação, seja no trânsito. Nós temos esse compromisso, fazer uma gestão eficiente, dando retorno ao contribuinte”, completou.

O recurso para a compra dos equipamentos é do Ministério da Saúde, mas o processo de compra foi feito pela Prefeitura com elaboração de projetos, busca de convênios e empenho dos servidores do setor de compras da secretaria. Mais informações podem ser conseguidas pelo WhatsApp da Saúde, 3322-2945.