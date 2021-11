Atento ao desenvolvimento dos 52 municípios, o Governo de Rondônia compartilhará ideias para turbinar a economia rondoniense durante o Fórum Estadual de Prefeitos e Vereadores, que será realizado nesta quarta-feira, 17, na Talismã 21, em Porto Velho.

Serão realizadas várias palestras, a exemplo da que abordará as estratégias de como replicar o feito do município mineiro de Extrema que tornou-se a maior economia do Sul de Minas.

A missão de contar o procedimento estratégico para atingir esse objetivo será do palestrante Adriano Carvalho, que quando esteve como titular da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico de Extrema (MG) conduziu o programa de atração de investimento, que multiplicou o Produto Interno Bruto (PIB) do município 14 vezes.

Atualmente, ele é diretor de Atração de Investimentos da Agência de Promoção de Investimentos do Estado de Minas Gerais (INDI). É graduado em Comunicação Social pela Universidade do Vale do Sapucaí e pós-graduado em Comunicação e Marketing em Mídias Digitais pela PUC Minas.

“Cada município tem características próprias, mas os problemas são semelhantes e a maneira de enfrentá-los também, é bom contribuir e aprender com outros municípios, e eu, hoje no Governo de Minas, venho fazendo esse trabalho de levar para os outros municípios mineiros as boas práticas de Extrema, e a gente vai levar isso para Rondônia também”, explica.

O palestrante definiu a iniciativa do Governo de Rondônia em realizar o Fórum como “fantástica”, pois acredita que é preciso fazer isso no Brasil, para que as boas práticas sejam multiplicadas e haja a transformação. Adriano Carvalho adiantou que Rondônia tem diversos aspectos vantajosos que podem ser aproveitados para gerar mais desenvolvimento.

“Talvez a grande vantagem de Rondônia, foi a que mais me encantou, é não ser um Estado tão grande como Minas que tem 853 municípios; isso faz com que as cidades menores sejam muito sufocadas pelos grandes municípios, mas em Rondônia são mais próximos um do outro. Também tem uma riqueza natural fantástica e é um Estado jovem, cheio de energia e possui um governo pró-negócio; isso faz toda a diferença”, definiu.

O Fórum faz parte da meta estadual de revitalizar cada uma das cidades, e soma-se aos grandes projetos de beneficiamento da população que estão acontecendo nos quatro cantos do Estado por meio do “Tchau Poeira”, “Governo na Cidade” e “Governo no Campo”.

A linda da orla da área portuária, no distrito de Porto Murtinho, em São Francisco do Guaporé, um dos frutos do “Governo na Cidade”, a revitalização asfáltica de Ariquemes, resultado do “Tchau Poeira”, e as ações de infraestrutura porteira adentro em Candeias do Jamari realizadas pelo “Governo na Cidade”, são exemplos de cases de sucesso do investimento do Poder Executivo de Rondônia nos municípios, e o Fórum pretende ampliar as estratégias em diversos eixos de desenvolvimento para tornar as cidades, lugares que proporcionem mais qualidade de vida aos rondonienses.