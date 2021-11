Pouco tempo depois de uma execução ocorrida no lote 18 do Residêncial União, em Vilhena, uma Guarnição da Força Tatica da Policia Militar que procurava pelo assassino prendeu no mesmo bairro, três jovens suspeito de praticarem furtos e roubos de motocicletas no municipio.

Segunfo informações obtidas pela reportagem do Extra de Rondônia, a guarnição se dirigiu até uma casa localizada no bairro União, onde havia acabado de ocorreu a execução do apenado Felix Fernandes de Castro, de 28 anos, devido a possibilidade de no local estar refugiado o principal suspeito do crime.

Ja no imóvel, os militares localizaram L. G. dos S., vulgo “Fumaça”, que afirmou ser o dono da casa, V. E. G. S. e P. H. B. R., mais conhecido como “Boquinha”, que alegaram ter ido ao local apenas para fumar maconha.

Na casa os policiais encontraram um capacete de cor preta sem viseira, igual ao que foi usado pelo jovem que parou no posto de combustiveis Catarinense 01 na madrugada do mesmo dia para abastecer uma motoneta Honda Biz, que havia sido furtada na frente de um salão de cabeleireiro na Avenida Melvin Jones no dia anterior e que acabara de ser recuperada pela mesma guarnição, abandonada no bairro Cidade Jardim. (Reveja AQUI)

Em cima da geladeira ainda foram localizados uma munição de calibre 38, um simulacro de arma de fogo e uma porção de crack pesando aproximadamente 05 gramas.

Diante dos fatos os suspeitos receberam voz de prisão e sem reação, foram apresentados na Delegacia da Polícia Civil, onde só “Fumaça” foi flagranteado pelo delegado de plantão.