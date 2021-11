Aconteceu no último final de semana um mutirão de saúde em Rolim de Moura, promovido através de parceria com o governo do Estado e outras prefeituras da região.

A ação foi destacada pelo secretário municipal de saúde da cidade, Lutero Rosa do Paraíso, e contou com apoio total do prefeito Marcondes de Carvalho (PSB). Além de pacientes do Município, a iniciativa atendeu as cidades de Alto Alegre, Castanheiras, Novo Horizonte, Nova Brasilândia, Santa Luzia, Alta Floresta e Rolim de Moura, com atendimentos médicos especialistas em diversas áreas.

Lutero Paraiso ressalta que especificamente o município de Parecis teve a participação de 45 pacientes atendidos pelo projeto sendo: 07 na ortopedista, 09 com oftalmologista, 09 com dermatologista, 05 com cardiologista, 04 com urologista, 01 na geriatria, 03 com ginecologista, 03 com endocrinologista e ainda 04 pequenos procedimentos. O município de Parecis realizou o deslocamento dos pacientes para o local onde ocorreu os atendimentos que foram realizados no sábado dia 13 e domingo dia 14.

Para esse movimento o gestor da Secretaria Municipal de Saúde contou com a colaboração de parceiros da administração municipal que contribuíram muito com a logística. Por isso, Lutero fez questão de agradecer a todos os funcionários da administração de Parecis que colaboraram com a iniciativa.

O secretário fez questão de acompanhar de perto toda a ação, e esteve reunido com o gestor estadual da Saúde, Fernando Máximo, numa audiência da qual participaram secretários municipais da área de todas as cidades que participaram do mutirão. Na ocasião foi discutida a continuidade do projeto desenvolvido no final de semana, com Fernando se comprometendo a dar seguimento aos tratamentos no Hospital Regional de Cacoal.

A meta do governo do Estado nesta ação foi atender no total 1000 consultas com médicos especialistas, Os atendimentos aconteceram na Policlínica de Rolim de Moura.