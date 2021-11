O Sicoob Credisul está com a campanha “Partiu Sicoob – indique e ganhe”, em que o cooperado, ao convidar um amigo ou familiar, ganha um incentivo financeiro de a partir de R$ 25,00 para cada associação. Quanto mais pessoas você indicar mais valores pode ganhar.

Se indicar de 1 a 5, o cooperado ganha R$ 25,00 por pessoa, de 6 a 10 cada indicação receberá R$ 30,00 e a partir de 11 amigos o prêmio passa a ser de R$ 50,00 por associação efetivada. Para garantir o valor, a indicação deve ocorrer por meio do aplicativo do Sicoob, através do link disponibilizado na aba “Indique e ganhe – Gerar código de indicação”, ou no banner da campanha disposto no app que pode ser copiado e compartilhado por WhatsApp e Messenger.

Todo cooperado tem seu código individual e só precisa gerar uma vez. Além do incentivo, o associado que tiver mais indicações efetivadas vai ganhar 100 mil pontos coopera, programa de fidelização e marketplace Sicoob.

Para usar o código e fazer parte do Sicoob Credisul, a pessoa indicada deverá fazer um cadastro para associação, ao ser aprovado, o novo cooperado receberá o bônus de integralização no valor de R$ 20,00. O crédito será automático e contará para efetivação e abertura da conta corrente.

A campanha que acontece em âmbito nacional, já está no ar e vai até 20 de dezembro, e tem como objetivo conquistar 250 mil novos cooperados para base do sistema de cooperativas Sicoob em 50 dias, o que equivale a média de cinco mil por dia. Para mais informações sobre a campanha e download do app Sicoob acesse o link: Campanha “#PartiuSicoob”.