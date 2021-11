O brasileiro que decidir torcer pela seleção na Copa do Catar, que será realizada em Doha, capital do Catar, em 2022, terá de desembolsar, no mínimo, US$ 5,5 mil (R$ 35 mil) em hospedagem, passagem e ingressos para assistir aos jogos.

A exatamente um ano do mundial, que será realizado entre os dias 21 de novembro e 18 de dezembro de 2022, quem quiser planejar a sua viagem já pode fechar um pacote de viagem para Doha, capital do Catar, ou Dubai, nos Emirados Árabes.

Eles são vendidos apenas pra quem tem ingresso comprado e custam a partir de US$ 7 mil (quase R$ 40 mil), para quatro noites em Doha, e US$ 5,5 mil (cerca de R$ 30 mil), para 4 noites em Dubai.

Quem optar por fechar a passagem aérea separadamente da hospedagem poderá começar a pesquisar os preços a partir deste domingo, já que não é possível comprar a passagem antes de um ano da data escolhida.

Uma passagem ida e volta com voo direto para o Catar na classe econômica partindo de Guarulhos (SP) neste domingo (21), com retorno no dia 18 de dezembro custa a partir de R$ 11.267, segundo pesquisa do site Kayak.

Mas vale um alerta: a Fifa bloqueia a comercialização de toda a hospedagem da cidade sede e das proximidades onde será realizada a Copa do Mundo para comercialização. A prioridade é a acomodação das delegações e dos organizadores do evento.

Ingresso custa em torno de R$ 5.300

No Brasil, assim como no mundo inteiro, somente agências credenciadas pela Fifa poderão comercializar os ingressos – que custam US$ 950 (em torno de R$ 5.300) – para a Copa do Catar.

A venda está sendo feita pelas agências Stella Barros e Top Service, ambas do Grupo Águia, e CVC, que fez parceria com o grupo para poder comercializar também. Atualmente apenas os ingressos de camarotes estão disponíveis para compra.

“Todas as agências que comercializam os ingressos adquiriram do Grupo Águia para poder disponibilizar para seus clientes, já que não podem comprar diretamente da Fifa”, ressaltou a assessoria de imprensa do grupo.

Os brasileiros que já fecharem os pacotes Torcida Brasil para Doha, criado pelo grupo para o evento, ficarão hospedados no Rotana City Centre um hotel cinco estrelas, que será o “QG” da torcida do Brasil.

O hotel está localizado no bairro de West Bay e fica a 10 minutos a pé do metrô, que conecta todos os oito estádios da cidade e o aeroporto internacional Hamada.

Compra antecipada não garante qual jogo assistirá

Comprar o pacote e o ingresso agora não quer dizer que o torcedor saberá exatamente o jogo de quais seleções ele irá assistir.

A única informação certa é que o país sede fica no Grupo A e que o cabeça de chave, ou seja, melhor seleção em cada fase, faz a maior parte dos jogos no estádio principal. O sorteio das chaves ocorrerá apenas em abril de 2022.

No Brasil, por exemplo, já dava para saber que a nossa seleção ficaria no grupo A, que jogaria em São Paulo. Logo era certo que o Brasil jogaria na capital paulista. Dessa forma o torcedor conseguia se programar mais ou menos.

Ao todo são oito grupos, cada um fica em uma sede, que tem um estádio principal e outros auxiliares: Estádio Al Bayt, Estádio Al Thumama, Estádio Ras Abu Abboud, Estádio Internacional Lusail Khalifa, Estádio Al Janoub, Estádio City of Education e Estádio Ahmed Bin Ali.