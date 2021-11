Presente nos eventos na região do Cone Sul de Rondônia, o ex-deputado federal Natan Donadon prestigiou, na última semana, dois importantes eventos esportivos em nos municípios de Colorado do Oeste e Cerejeiras.

Ele, que reside em Vilhena, conversou com autoridades, visitou amigos e prestigiou a realização da Copa Regional de Futebol 7 Society.

No início da tarde de sábado, 20, esteve em Colorado do Oeste, momento em que parabenizou os organizadores do evento e dialogou com os vereadores e secretários municipais, entre outras autoridades.

Na manhã de domingo, 21, Natan esteve em Cerejeiras, com a continuidade da etapa da Copa nesse município. A prefeita Lisete Marh, vereadores e secretários municipais estiveram presentes.

Natan parabenizou o desportista Natal Pimenta Jacob (Natalzinho) pela organização, através da Federação Rondoniense de Futebol 7 Society, e destacou as atividades da deputada estadual Rosangela Donadon que destinou emenda parlamentar para a realização dos eventos nos municípios do Cone Sul e Pimenta Bueno.

“A prática esporte oferece benefícios ao organismo, melhora a qualidade de vida e vive melhor. Nesse sentido, parabenizo aos organizadores, atletas e a todos que participaram deste importante evento”, destacou.