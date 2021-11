Um motociclista identificado como Rodinei Fernandes, de 38 anos, morreu na manhã desta segunda-feira, 22, ao colidir com uma caminhonete na BR-364, em frente o posto de combustíveis Mirian, em Vilhena.

As primeiras informações dão conta de que o motociclista, que conduzia uma Yamaha MT03, seguia pela BR-364 quando na entrada do posto de combustíveis colidiu com uma caminhonete, cujo motorista tentava acessar a via.

Com a colisão, Rodinei foi lançado por cima da caminhonete e morreu na hora. Já o motorista bateu com a cabeça e foi conduzido à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) pelo Corpo de Bombeiros.

A vítima trabalhava como motorista na empresa Maggi.